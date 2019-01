Etwas ungewöhnlich war am Dienstag, an der Fassade des höchsten Gebäudes der philippinischen Hauptstadt Manila. Dort machte sich nämlich der als "französischer Spider-Man" bekannt gewordene Fassadenkletterer Alain Robert auf den Weg in luftige Höhe. Als Klettergerüst hatte er sich den GT International Tower ausgesucht, immerhin stolze 217 Meter hoch. Auf Haltegriffe oder Sicherheitsleinen verzichtete der 56-jährige dabei. Die Passanten, die Zeuge der waghalsigen Kletteraktion wurden, waren einigermaßen fassungslos: "Ich bin gerade vorbeigefahren und alle haben nach oben geguckt. Erst habe ich nichts gesehen, aber dann war ich sehr überrascht. Ich weiß nicht, warum er sterben will. Aber er sorgt für ziemlich viel Unruhe." "Ich war ziemlich geschockt, weil so etwas machen normale Menschen normalerweise nicht. Und als ich die ganze Geschichte über ihn gehört habe, war ich sehr überrascht. Und neugierig, warum er keine Sicherheitsausrüstung trägt." Robert hat nach eigenen Angaben mit dem Klettern begonnen, als er elf Jahre alt war. Im Laufe seiner Karriere soll auf mehr als 150 Wolkenkratzer auf der ganzen Welt geklettert sein. Auch der Eiffel-Turm und die Oper in Sydney wurden von ihm erklommen. Im Guinness-Buch der Rekorde hat er einen Eintrag. Er selbst bezeichnet sich als positiv verrückt. Der Extremkletterer wurde nach seinen Aktionen schon in mehreren Städten der Welt festgenommen. So auch in Manila. Nachdem er wieder unten war, wurde er von der Polizei weggebracht. Die Behörden werfen ihm vor, ohne Erlaubnis unterwegs gewesen zu sein.