Er hat es schon wieder getan. Alain Robert - bekanntgeworden als der "französische Spiderman" - ist am Mittwoch an der Fassade des vierthöchsten Hochhauses in der französischen Hauptstadt Paris hochgeklettert. Für den Für den 187-Meter hohen Tour Total brauchte der Extremkletterer etwas mehr als eine Stunde. Zahlreiche Schaulustige sahen ihm staunend zu. In der Vergangenheit hatte Robert dieses Gebäude bereits zweimal bezwungen. Daneben aber noch mehr als 150 beeindruckende Hochhäuser in der ganzen Welt. Er könne das Klettern einfach nicht lassen, sagt Robert: "Für mich ist das Klettern eine Leidenschaft, es ist eine Art zu Leben. Ich habe mit dem Klettern im Alter von 11 Jahren angefangen. Ich werde bald 56 Jahre und daran, irgendwann mit dem Klettern aufzuhören, denke ich überhaupt nicht. Es sei denn, ich bekomme eine sehr ernste Krankheit, die mich vom davon abhält. Sonst werde ich weitermachen." Nicht immer darf er allerdings so, wie er will. Er klettert immer ohne Erlaubnis und wurde deswegen schon mehrfach verhaftet. Das konnte ihn allerdings noch nicht dazu bringen, sich von den Hochhäusern fernzuhalten.