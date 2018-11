**Achtung: Dieser Beitrag geht Ihnen ohne Sprechertext zu!** O-TON ANNE STOLZE: "Bei uns im Zug bin ich die einzige Frau, wir sind da ca. 40 Soldaten und in meinem Trupp sind wir zu sechst." "Hallo, mein Name ist Anne Stolze, ich bin Hauptfeldwebel in der Stabs- und Versorgungsstaffel der Flugabwehrraketengruppe 26 in Husum. Diesen Job habe ich mir ausgesucht, weil ich die Abwechslung mag, die wir hier geboten bekommen. Die Menschen mit denen ich arbeite. Also, ich werde auch gut aufgenommen." "Ja, meine Aufgaben im Fernmeldezug sind, dass ich mit meinem System rausfahre, das ist zum Beispiel, wie ihr hier seht, eine Kabine - also ein Richtfunktrupp und eine Antennenmastanlage. Dann fahren wir mit unserem System raus und bauen es auf." "So ca. vor elf Jahren habe ich selber meine Grundausbildung angefangen, natürlich noch mit überwiegend männlichen Ausbildern. Da möchte ich natürlich auch meine gute Ausbildung, die ich hier genossen habe, weiter geben, deswegen bilde ich gern auch aus, die Rekruten und versuche, das alles noch ein bisschen mit einem leichten weiblichen Charme rüber zu bringen." "Wichtig finde ich, wenn man in so einem Beruf als Frau arbeitet: Man muss sich vielleicht auch mal ein bisschen dickeres Fell zulegen und vielleicht auch mal ein paar Sprüche - jetzt nicht gegen einen, sondern Sprüche, die Männer überhaupt mal bringen - auch abkönnen, aber natürlich auch kontern können."