**Achtung: Dieser Beitrag geht Ihnen ohne Sprechertext zu!** "Also, wenn ich einer Frau gegenüber stehe, da bricht dann schon mal helle Begeisterung aus und große Freude, dass endlich mal eine Frau kommt. Und bei den Männern, ja, herrscht erst mal große Verwunderung, natürlich auch Überraschung, ja wegen halt dieser Machtumkehr, dieser momentanen Machtumkehr. Also ich sage, was gemacht werden muss, was los ist und was kaputt ist und was der nächste Schritt st. Das sind die Herren nicht gewöhnt. Mein Name ist Kathleen Andersohn, ich bin Kfz-Meisterin und seit fünf Jahren bei ADAC. Und ich bin total stolz, dass ich eine Frau in einer Männerwelt bin und mich da erfolgreich behaupten kann. Meistens sind es die jungen Männer, die mit der Situation nicht umgehen können. Ich hatte einen, der hat sich auf der Wiese die Benzinleitung zerfahren. Und nun musste ich drunter kriechen unter das Auto und dem seine kaputte Benzinleitung wieder zusammen flicken. Und das hat dem überhaupt nicht gepasst. Warum hat es ihm nicht gepasst? Weil natürlich noch drei andere junge Männer drum herum standen und die gesagt haben: So guck mal, jetzt muss da eine Frau drunter kriechen und das für dich machen. Wie findest du denn das? Das fand er überhaupt nicht in Ordnung und mit der der Situation ist er auch nicht klar gekommen. Ich hab mir den Beruf nicht ausgewählt, der hat sich mir gesucht, der hat sich mich ausgesucht, der Beruf. Ich hab früher schon als Kind viel gebastelt und mit dem Stabilbaukasten gebaut. Und in meinem Puppenwagen, da lagen keine Puppen drin, da lagen eben die Ergebnisse des Stabilbaukastens drin. Ich bin natürlich oft belächelt worden dafür, aber ja. Ich glaube, das ist halt so, weil meine Mutter, die hat mich meinen Weg gehen lassen, in den Schranken natürlich, und hat nicht - hat nicht aus mir das kleine niedliche Mädchen mit den blonden Locken gemacht, wie man es jetzt gelegentlich sieht. Deswegen ist das so gekommen, denke ich. Und ich bin total glücklich damit, ja."