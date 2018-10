In diesem Lokal muss der Chef selbst draußen bleiben: Das "Lady Hookah" in Berlin-Kreuzberg ist eine Shisha-Bar nur für Frauen. Abgeschirmt von dicken Samtvorhängen treffen sich Frauen, um in Ruhe eine Wasserpfeife zu schmauchen. Denn mit der entspannten Atmosphäre, die viele mit dem Shisha-Rauchen verbinden, ist es für Frauen in herkömmlichen Shisha-Bars offenbar oft nicht weit her. Frauen fühlten sich in gemischten Bars oft unwohl, sagt die Geschäftsführerin des "Lady Hookah", Shanay Cindoruk. Ihr Chef, Muhammad Armih, kam daher auf eine Idee, eine Bar für Ladys zu eröffnen. "Das Gute ist, dass er Geschwister hat, die auch weiblich sind. Da dachte er sich okay, gerade wenn man verheiratet ist oder Kinder hat oder sonst irgendwas, möchte man ungerne irgendwie als hübsche Frau in ein gemischtes Café gehen. Sobald man da rein läuft, wird man halt jede Sekunde von irgend jemandem angeguckt oder angesprochen." Nur für Frauen - ein Konzept, das es auch in anderen Dienstleistungsbereichen gibt. Frauen-Fitnessclubs, -Hotels oder Discos sind in Deutschland keine Seltenheit. Für die vielen Muslima, die das Café besuchen, gibt es aber noch einen anderen Aspekt, als nur einen Schutz vor blöder Anmache zu finden. "Bei den meisten geht es um die Ehemänner oder um die Brüder", sagt Cindoruk im Interview mit Reuters TV. Sie selber lasse auch nicht gerne ihre Schwester in gemischte Cafés gehen. "Weil ich einfach weiß, wie sie dort reagieren. Klar, bei manchen Deutschen ist das vielleicht ein bisschen anders erzogen worden, sage ich mal, aber bei uns Ausländern ist das halt ein bisschen strenger. Und gerade dann finde ich es eigentlich super, dass es solche Punkte gibt, wo nur die Frauen sein können." Seit der Eröffnung des Lokals im Juli hat es auch Kritik gegeben. Bei den männlichen Familienmitgliedern der Frauen sei die Stimmung zweigeteilt, sagt Cindoruk. "Ich sag jetzt mal grob, 50 Prozent der Männer sagen: 'ich finde es super, dass ihr das habt, weil meine Frau, Schwester, Tochter soll nicht unbedingt in ein gemischtes Café gehen'. Und dann gibt es natürlich auch die Männer, die darauf negativ stoßen, weil sie sich denken, warum soll es Frauen-Cafés geben? Klar, dass sie das dann alles negativ sehen, weil sie wahrscheinlich diesen Punkt nicht akzeptieren wollen, dass wir Frauen auch einfach unsere Privatsphäre haben wollen in dem Moment." Andere kritisieren, dass Frauen durch solche Cafés weniger geschützt, als ausgegrenzt werden. Auch Cindoruk sagt, sie fände es schöner, wenn Frauen ganz selbstverständlich in einem gemischten Café sitzen könnten. "Uns war klar, dass wir die Probleme damit nicht lösen können, aber wir können sie ein bisschen beruhigen. Weil, ich sag mal so, wenn jetzt mein Bruder zu mir sagt: 'Ich möchte nicht, dass Du in so ein Café gehst, weil ich werde dann sauer oder sonstiges. Dann sage ich: 'Du, pass auf, ich hab'n besseren Vorschlag. Ich geh' ins Frauen-Café, da hab' ich auch meine Shisha, da kann ich meinen Film gucken, ich kann mit meinen Mädels quatschen." Die Arbeit in der Bar wird von den Frauen alleine gestemmt. Der Chef darf die Räumlichkeiten nur außerhalb der Öffnungszeiten betreten, ebenso wie männliche Lieferanten oder Geschäftspartner. Für die Bearbeitung des Tabaks und die Vorbereitung der Wasserpfeifen ist Selin Erkanova zuständig, eine Aufgabe, die sie sichtlich mit Stolz erfüllt. "Die sagen: 'ja, eigentlich bedient mich immer ein Mann'. Aber die freuen sich immer. Die sagen auch, oh, die Pfeife schmeckt sehr, sehr lecker und sie schreiben auch per Instagram, dass die Pfeife sehr gut schmeckt. Natürlich freue ich mich dann auch." Erkanova betont, dass Shisha rauchen für Frauen nichts Ungewöhnliches sei, für Muslima ebenso, wie Frauen aus anderen Kulturen, die ebenfalls oft im "Lady Hookah" zu Gast seien. Eines gilt ohnehin für alle Besucherinnen: Gesünder als normaler Tabak ist die Shisha laut Einschätzung von Experten nicht. Für Nichtraucherinnen haben die Barfrauen mit alkoholfreien Saftcocktails, Obst und Snacks aber auch eine Alternative parat.