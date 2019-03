Dass heute Frauentag ist, hat man in Spaniens Hauptstadt Madrid schon gegen Mitternacht besonders laut zu hören bekommen. Am Puerta del Sol schlugen hunderte Frauen am späten Donnerstagabend auf Pfannen, Töpfe, Teller oder Käsereiben, demonstrierten für mehr Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Eine Demonstrantin: "Die Ungleichheit wird im sozialen Miteinander sichtbar. Aber auch bei der Arbeit, gerade bei den Gehältern der Frauen. Dort sehe ich die Diskriminierung am deutlichsten." Früher am Abend nahmen rund 500 Demonstrantinnen an einem Marsch mit Fackeln und Kerzen durch die spanische Hauptstadt teil. Am Freitag werden weitere Protest-Aktionen erwartet. Die Ungleichheit der Geschlechterrollen wird in Spanien unter anderem zu einem zentralen Wahlkampfthema. Am 28. April wählt das Volk ein neues Parlament.