Für die Freien Wähler läuft es gut im Wahlkampf vor der bayerischen Landtagswahl. So gut, dass sich ihr Spitzenkandidat Hubert Aiwanger Chancen ausrechnet, in eine künftige Landesregierung einzutreten: "Natürlich, jeder muss sich um sich selbst kümmern. Die CSU hat natürlich in den letzten Jahren große Fehler gemacht, beginnend mit der Unterstützung von Merkels Flüchtlingspolitik. Das fällt ihnen jetzt auf die Beine, und sie haben parallel dazu auch in Bayern die Probleme der kleinen Leute nicht mehr erkannt. Wir haben Probleme in der Hebammenversorgung, das schnelle Internet funktioniert nicht, den Schulen fehlen die Lehrer, die Landwirte haben Angst um ihre Höfe, die Polizisten sind nicht zufrieden mit vielen Entscheidungen von der Kavallerie bis hin zur schlechten Uniform, das sie haben. Also, viele Themen, die wurden nicht richtig angefasst, und das war auch das Thema, warum wir stärker werden." Die Umfragen zeigen seit Wochen ungewohnt niedrige Zahlen für die CSU. Damit wäre eine Ablösung der allein regierenden CSU durch eine Koalition von Grünen, SPD, FDP und Freien Wählern rechnerisch möglich. Für dir Freien Wähler aber nicht erstrebenswert: "Das schließe ich aus. Wir haben mit Sicherheit eine deutlich bürgerliche Mehrheit. Darauf setze ich und ich will Bayern nicht in eine linke Republik verwandeln. Ich will hier nicht Themen der Grünen ganz nach vorne stellen. Die sind einfach bei Themen der Flüchtlingspolitik, der Zuwanderungspolitik, der inneren Sicherheit, der Landwirtschaft, des Mittelstands ja teilweise sehr grenzwertig unterwegs und das ist einer Mehrzahl der Bayern nicht vermittelbar und dafür will ich nicht die Hand heben." Aiwanger war 2008 mit den Freien Wählern erstmals in den Bayerischen Landtag eingezogen. 2013 hatte er erneut ein Mandat erreicht. Am Sonntag will er das erneut schaffen. Ob es für eine Regierungsbeteiligung reicht, bleibt abzuwarten. Denn in Bayern ist den Umfragen nach auch ein Bündnis von CSU und Grünen denkbar - aber schwierig.