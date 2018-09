Deutschland wird Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft 2024. Diese Nachricht aus der UEFA-Zentrale in der Schweiz verbreitete sich auch in Deutschland wie ein Lauffeuer. In München, wo während der Euro auch gespielt werden soll, freuen sich die Menschen drauf: "Ich habe gerade erfahren, dass Deutschland den Zuschlag bekommen hat. Das freut mich super. Ich erinnere mich gerne an die Zeit, vor 14 Jahren war es, oder 13. Da hatten wir in Deutschland einen super Sommer. Wir waren alle glücklich und im WM-Fieber. Vielleicht erleben wir das noch mal, toll." "Natürlich freue ich mich. Wenn wir Gäste haben. Und ja, ich hätte es jetzt in der Türkei nicht so gut gefunden. Aus politischen Gründen. Und finde es eigentlich besser, wenn es in Deutschland ist." "Ja finde ich natürlich super. Das wird ein riesen Event für uns. Und da können wir in Deutschland wieder feiern. Und ich glaube, das wird wie bei der WM 2006 richtig cool werden." "Ich freue mich schon drauf, und gute Entscheidung gegen die Politik Erdogans. Und wird bestimmt wieder ein Sommermärchen." "Ja. Ich versuche auch, das ein oder andere Spiel zu gucken. Je nachdem wo es dann stattfindet, habe ich schon mit meinem Vater besprochen und der sagt: Können wir schon machen." Glückwünsche gab es auch von der Bundesregierung: Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Bewerbung. Wir freuen uns auf spannende Spiele bei der EM 2024 und auf den Besuch von Fans aus ganz Europa", twitterte Regierungssprecher Steffen Seibert.