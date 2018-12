Das Final-Rückspiel der Copa Libertadores ging zwar am Sonntag im weit entfernten Madrid über die Bühne, war aber natürlich auch in Argentinien allgegenwärtig. Nachdem das Team von River Plate das Spiel gegen den Erzrivalen Boca Juniors mit 3:1 nach Verlängerung gewonnen hatte, kam es in Buenos Aires zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Fußballfans und der Polizei. Dabei setzten die Sicherheitskräfte auch Tränengas ein. Meldungen über Verletzte oder Festnahmen gab es zunächst nicht. Zuvor hatten die Fans von River Plate ausgelassen gefeiert. Es war das vierte Mal, dass ihr Team die Krone des südamerikanischen Vereinsfußballs gewonnen hat. Ihr Dank galt auch dem Trainer von River Plate, Marcelo Gallardo: "Seitdem ich geboren wurde, haben alle nur über die Boca Juniors geredet. Jetzt geht es um River. Gallardo ist der Beste." "Das ist ein ganz großes Gefühl. River hat es verdient zu gewinnen. Ich danke Gallardo, er ist der Beste. River ist die beste Mannschaft, weiter so River." Auch in Madrid feierten vor allem die Fans von River Plate. Dies konnte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Spiel in Madrid wohl das umstrittenste Finale in der Geschichte der südamerikanischen Königsklasse war. Das ursprünglich für den 24. November angesetzte Rückspiel im Stadion von River Plate war wegen Fan-Krawallen abgesagt worden. Es folgten wochenlange Streitereien und Auseinandersetzungen vor Gericht. Das Hinspiel im Stadion von Boca Juniors in Buenos Aires war 2:2 ausgegangen.