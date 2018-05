Mit einem Vaterunser auf den Lippen begibt sich die Fronleichnamsprozession auf das Boot und mit dem raus auf den Staffelsee. Alle Jahre wieder wird das katholische Hochfest in Seehausen bei Murnau traditionell begangen, so auch am Donnerstag bei strahlendem Sonnenschein. Im Anschluss an einen Gottesdienst ziehen die festlich geschmückten Boote in der oberbayerischen Voralpenlandschaft über das Wasser zur Insel Wörth, wo unter anderem Kommunionkinder und Dorfbewohner erneut in einer Prozession zur dortigen Kapelle ziehen. Mit dabei sind auch viele Touristen. Die zahlreichen Besucher, die keinen Platz auf den Booten finden, warten am Seehausener Ufer. Von dort können sie der Blasmusik, aber auch der Predigt des Pfarrers lauschen. An Fronleichnam wird die Gegenwart Christi in den Zeichen von Brot und Wein gefeiert. Inwieweit das Ganze hier noch eine christliche Veranstaltung im engeren Sinne ist, darüber kann man sich so seine Gedanken machen. O-Ton: "Also, die Befürchtung hat man, dass es zum Spektakel wird. Aber ich gehe schon davon aus, dass das noch, sage ich jetzt mal, bodenständig ist, also dass schon noch viel Tradition dahinter ist und auch religiös." O-Ton: "Ja, wir sind zufällig hier und haben von dem Event bis gestern gar nichts gewusst. Und Event ist das richtige Wort. Das ist für uns nett, das zu sehen mit den Booten, aber ich bin zwar getauft, aber meine Kinder nicht. Also, das ist für uns halt ganz spannend, auch den religiösen Kontext in Bayern mal zu beobachten. Wir wohnen jetzt in Sachsen, wo es ganz anders ist natürlich." Der Brauch der Seeprozession ist noch gar nicht mal so alt. Im Jahr 1935 führte der Umzug erstmals von der Dorfkirche aus hinaus aufs Wasser.