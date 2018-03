Der frühere SS-Mann Oskar Gröning ist laut Medienberichten Ende vergangener Woche in einem Krankenhaus gestorben, hier Archivbilder. Sein Anwalt Hans Holtermann sagte laut NDR, dass er dies der Staatsanwaltschaft Hannover mitgeteilt habe. Ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Hannover sagte demzufolge, es liege ein entsprechendes Schreiben vor. Darin sei kurzfristig mitgeteilt worden, dass Gröning verstorben sei. Gröning war im Juli 2015 vom Landgericht Lüneburg wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen im Vernichtungslager Auschwitz zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Er hatte in den vergangenen Jahren mehrfach Gnadengesuche gestellt, aktuell sollte die niedersächsische Justizministerin darüber befinden. Gröning wurde verurteilt, ohne dass ihm eine konkrete Tötung nachgewiesen wurde. Er habe durch das Bewachen von Gepäck und das Verwalten der Gelder der Gefangenen in Auschwitz die Morde gefördert, heißt es in dem Urteil, das seit September 2016 rechtskräftig ist.