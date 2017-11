An frühen Freitagmorgen hatten die Parteien eine Verlängerung beschlossen - und so fanden sich die Unterhändler von CDU, CSU, FDP und Grünen nach wenigen Stunden Unterbrechung gegen Mittag erneut zusammen, um die Koalitionssondierungen doch noch mit einem Erfolg zu krönen. Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt gab sich vor den Gesprächen im Konrad-Adenauer-Haus unaufgeregt: "Jetzt geht es weiter. Verlängerung, das ist ja wie beim Fußball, wir werden jetzt weiter sprechen, wir werden es weiter vernünftig machen, wir werden es weiter mit Blick auf das Ganze machen, dann gucken wir mal, ob wir was hinkriegen nach einer kurzen Nacht. Vielleicht sind jetzt alle ein bisschen abgekühlt und haben ein paar neue Ideen." So mancher zeigte sich trotz der Abkühlungspause weiter angriffslustig, so etwa Armin Laschet, CDU- Unterhändler und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen: "Ja, ich habe gelesen, dass manche Parteien über den inneren Zustand der CSU draußen artikulieren. Wenn sich jeder mal auf seine eigenen Truppen konzentriert, wenn jeder auch in seinen eigenen Parteien, insbesondere auch die Grünen, zwischen denen, die eher dem linken, und die dem Realo-Flügel angehören sich auf sich konzentrieren würden, dann wäre der Sache schon viel gedient." Um zu einem Ergebnis zu kommen, muss nun in vielen Punkten muss eine Annäherung folgen, so etwa in der Flüchtlingspolitik. Der Familiennachzug ist Streitpunkt zwischen CSU und Grüne. Das birgt Frustrationspotential. FDP-Vize Wolfgang Kubicki: "Ja, wir haben von den hundert Punkten ungefähr, die wir noch abzuarbeiten haben, zwei besprochen, und beim dritten sind wir hängen geblieben. Und jetzt versuchen wir, aus der Hängepartie was vernünftiges zu machen." CSU-Chef Horst Seehofer sprach kurz vor Fortsetzung der Gespräche von einem "schwierigen Zwischenstand". Der Ankündigung zur Gesprächsbereitschaft einige Unterhändler müssten nun Taten folgen. In keinem einzigen Bereich bisher eine Entscheidung getroffen worden. "Wir haben uns schon in vielen Bereichen, ohne dass Entscheidungen gefallen sind, bewegt, zum Beispiel auch bei Klimaschutz, beim Verkehr, bei der Landwirtschaft, bei der Kohle, im sozialen Bereich. Und insofern ist dieses Spiel 'Wir haben uns bewegt, jetzt müssen sich die anderen bewegen' für mich nicht nachvollziehbar." Wie lange die Sondierungsgespräche noch dauern werden, darüber machten die Unterhändler am Freitagmittag zunächst keine Angaben. Ein Zeitlimit, so Seehofer in der Nacht zum Freitag, würde er nach den Erfahrungen der letzten Wochen nicht sehen.