Die Agentur für Arbeit in Berlin. Wer hier wartet, hat möglicherweise Anspruch auf Arbeitslosengeld I. Läuft das aus, greift die sogenannte Grundsicherung, im Volksmund seit 2005: Hartz IV. Das unter Ex-Kanzler Gerhard Schröder eingeführte Arbeitslosengeld II stand immer wieder in der Kritik. Zuletzt hatten sich in der SPD selbst Stimmen gemehrt, die die Abschaffung von Hartz IV forderten. Der Berliner Bürgermeister Michael Müller etwa sprach sich für ein "solidarisches Grundeinkommen" aus, das bei Annahme gemeinnütziger Arbeit gezahlt werden könne - nicht zu verwechseln mit einer anderen Idee, dem bedingungslosen Grundeinkommen. Der Begriff führe in die Irre, so BA-Chef Detlef Scheele am Donnerstag in Nürnberg bei der Vorstellung der neusten Arbeitsmarktzahlen. Er verwies auf das Vorhaben der großen Koalition. "Meine Bitte an Politik wäre, jetzt sich an den Gesetzestext zu machen, das Gesetz zu verabschieden, uns in den Stand zu setzen, einen sozialen Arbeitsmarkt mit guten Arbeitsverhältnissen zu schaffen. Den Menschen auch eine gewisse Würde geben, wenn sie abends nach Hause kommen und ihren Kindern sagen, was sie den Tag über gemacht haben. Aber keine Grundsatzdiskussion zu führen über das Für und Wider des gesamten Systems. Ich glaube nicht, dass es dem einzelnen Arbeitslosen weiterhilft. Und mein Eindruck ist, dass ich mit dieser Auffassung auch nicht ganz alleine bin." Für die Schaffung eines sozialen Arbeitsmarkts will die Regierung vier Milliarden Euro zur Verfügung stellen, etwa für die Qualifizierung und Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in die freie Wirtschaft, in Verbände und Kommunen. Denkbar sei ein Lohnkostenzuschuss in Höhe von 75 bis 80 Prozent, so Scheele. Ein Beispiel kam am Donnerstag von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. "Ich habe mir aus Brandenburg berichten lassen, dass dort die Feuerwehren inzwischen auch in einigen Regionen aufgrund von demografischen Entwicklungen Probleme haben und Unterstützung brauchen - warum nicht dafür sorgen, dass Menschen auch zum Beispiel als Gerätewarte in einer Feuerwehrstation arbeiten können, um die Feuerwehr zu unterstützen und damit einen Einstieg zu finden mit einer längerfristigen Perspektive und nicht einer sechs- oder zehnmonatigen Maßnahme." Die Bundesagentur für Arbeit stufte zuletzt rund 150.000 Menschen als langzeitarbeitslos ein. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland insgesamt fiel unter die Marke von 2,5 Millionen und damit auf den niedrigsten Stand in einem März seit der Wiedervereinigung.