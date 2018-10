Klar, Katharina Schulze kommt mit dem Rad. Eben noch war die Grünen-Politikerin bei einer Plenarsitzung im Landtag, jetzt steht eine Wahlkampfveranstaltung mit Ludwig Hartmann an, dem zweiten Part des bayerischen Spitzenduos. Katharina Schulze ist dieser Tage viel unterwegs: mit dem Rad, mit der Bahn, mit dem Elektroauto. Und die Mobilität scheint sich auszuzahlen. Bei den Landtagswahlen am kommenden Sonntag könnten die Grünen zweitstärkste Kraft werden. "Ich merke einfach, es liegt was in der Luft. Leute merken, dass viele Dinge, die lange Jahre für uns selbstverständlich waren, so was wie unsere liberale Demokratie, so was wie unser Europa, auf einmal beginnt, irgendwie zu bröckeln. Und sie merken, dass man mal etwas anderes machen muss. Dass man Politikerinnen und Politiker braucht, die Probleme lösen und nicht ständig neue Probleme verursachen." "Frag das Spitzenduo" heißt das Motto an diesem Abend. Das sogenannte Townhall-Format ist eine von Schulzes Lieblingsveranstaltungen. Die Innenpolitikerin beantwortet Fragen zu Migration und Einwanderungsgesetz, Kollege Hartmann kämpft für Chancengleichheit, Kulturlandschaften und saubere Luft. Wo die CSU unter immer schlechteren Werten ächzt, befinden sich die Grünen auf Höhenflug - und müssen in diesem Wahlkampf auch beantworten, wie sie zu einer möglichen Koalition mit dem Platzhirsch stehen. „Wir sind überall der Gegenplayer zur CSU. Das wird sicher nicht leicht werden. Aber letztendlich macht man doch Politik, um Inhalte voranzubringen. Wenn die Wählerinnen und Wähler am 14.10. uns die Möglichkeit geben, sind wir auf alle Fälle gesprächsbereit, aber haben auch ganz klare Bedingungen. Für uns ist ganz klar, man kann mit uns immer über eine ökologisch und gerechte Politik reden, über eine anti-europäische Politik definitiv nicht." Am Abend steht für Schulze Münchner Haustür-Wahlkampf auf dem Programm. Das habe sie sich im Rahmen eines Praktikums bei den Demokraten in den USA abgeguckt, erklärt die 33-Jährige. An über 20.000 bayerischen Türen haben Grüne Wahlkämpfer in den letzten Wochen geklingelt. Ein paar mehr schaffen sie bis zum Wahlsonntag sicher noch.