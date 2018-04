Marschieren gegen die Aufrüstung. Wie hier in Frankfurt sind in mehreren Städten Deutschlands Menschen in traditionellen Ostermärschen auf die Straße gegangen. Er trete für eine weitere Abrüstung Deutschlands ein, so der Sprecher der Infostelle Ostermarsch Willi van Ooyen. "Wir wollen nicht weitere 30 Milliarden für die Rüstung ausgegeben wissen. Und wir wollen, dass die Kriege beendet werden, dass die deutsche Beteiligung an den Kriegen endlich beendet wird." Nach übereinstimmenden Angaben von Veranstaltern und Polizei nahmen in Frankfurt rund 3000 Menschen an dem Marsch teil. "Es gibt im Moment so viel Unruhe auf der Welt. Und da ist es notwendig, dass man irgendwie ein Zeichen setzt. Man sitzt auf dem Sofa und ist unzufrieden und denkt, es kann nicht sein, dass so viel Aufrüstung ist, dieses Gegenseitig-sich-aus-den-Botschaften-rauswerfen und irgendwie immer das Feuer mehr anfachen. Und ja, deshalb bin ich hier." "Wenn wir als große Gesellschaft zusammenkommen, dass man natürlich mal was bewegen kann. Und dann vielleicht irgendjemand mal mitbekommt: Ah, da sind Leute, die mögen das echt nicht. Und vielleicht kriegt man immer mehr Leute dazu und dann irgendwann kommt es dann auch mal ganz oben in der Politik an." Die Demonstranten verlangten in der Frankfurter Innenstadt auch die Einstellung von Rüstungsexporten. Friedensinitativen und Gewerkschaften hatten zu der Kundgebung aufgerufen.