Noch lässt er sich in Sao Paulo feiern. Aber für den ehemaligen brasilianischen Präsidenten Lula da Silva wird es eng: Ein Richter hat Haftbefehl gegen ihn erlassen. Lula müsse sich noch am Freitag bei der Polizei melden und seine zwölfjährige Haftstrafe antreten, ordnete der Bundesrichter Sergio Moro am Donnerstag an. Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof den Weg für Lulas Inhaftierung frei gemacht. Es ist ein Rückschlag für den beliebtesten Politiker des Landes, der angesichts mehrerer Korruptionsverfahren um seine politische Zukunft kämpft. Der Fall hat das Land tief gespalten und wirft einen Schatten auf die Präsidentenwahl in diesem Jahr. Nach brasilianischem Wahlrecht darf ein Kandidat acht Jahre lang nicht bei Wahlen antreten, wenn er wegen eines Verbrechens verurteilt wurde. Allerdings gab es in der Vergangenheit immer wieder Ausnahmen von dieser Regel.