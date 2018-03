Es ist deutlich ruhiger geworden vor der Justizvollzugsanstalt Neumünster. Noch vor wenigen Tagen harrten Dutzende Medienvertreter sowie Unterstützer von Carles Puigdemont vor den Toren des Gefängnisses südlich von Kiel aus. So ganz verwaist war die Szenerie aber auch am Karfreitag nicht - Xavi Urgell zumindest ist da. 17 Stunden ist er mit dem Auto gefahren, von Terrassa bei Barcelona bis nach Norddeutschland. "Ich bin ein wenig frustriert wegen der Art und Weise, wie mit den Dingen umgegangen wird. Ich fühle, dass ich hier vor Ort sein muss, in der Nähe des Präsidenten, eines demokratisch von Katalanen gewählten Präsidenten, für ihn und unsere politischen Gefangenen. Ich wollte das Gefängnis sehen, wo unser Präsident festgehalten wird und bei mit ihm sein." Im Moment sei die Lage in seiner katalanischen Heimat frustrierend. Im Gepäck hatte Urgell am Freitag eine Nachricht an die Regierung in Berlin. "Die Bundesregierung sollte sich einmischen, weil es ein demokratisches Problem ist und Spanien sollte sich nicht so verhalten dürfen." Die Entscheidung darüber, ob es eine rechtliche Grundlage zur Auslieferung gibt oder eben nicht, liegt nun beim Oberlandesgericht Schleswig. Dieses hat maximal 60 Tage Zeit für eine Festlegung. Sollte das Gericht den Weg für eine Auslieferung ebnen, könnte die Bundesregierung ihr Veto einlegen. Die Polizei hatte den ehemalige katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont am vergangenen Sonntag bei Schleswig festgenommen. Er hatte von Finnland zurück nach Belgien reisen wollen, wo er im Exil lebte. Die Spanische Regierung wirft ihm und anderen Befürwortern der katalanischen Unabhängigkeit unter anderem Rebellion vor.