Das EU-Kartellamt stoppt den Zusammenschluss der Zug-Sparte von Siemens mit dem französischen Alstom Konzern aus Wettbewerbsgründen. Die EU-Kommission teilte am Mittwoch in Brüssel mit, die Fusion hätte die Konkurrenzsituation auf den Märkten für Höchstgeschwindigkeitszüge beeinträchtigt. Die Hersteller der Hochgeschwindigkeitszüge ICE und TGV wollten mit der im September 2017 verkündeten Fusion dem chinesischen Staatskonzern besser Paroli bieten, der mit einem Umsatz von umgerechnet 30 Milliarden Euro etwa doppelt so groß ist wie die beiden Europäer zusammen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hatte zu erkennen gegeben, dass er im Zuge seiner "Industriestrategie 2030" die Fusion begrüßt hätte. Die Ablehnung der Fusion seitens der EU sieht Altmaier als deutliches Zeichen dafür, dass eine europäische Industriepolitik nötig sei. "Wir erleben im Augenblick, dass weltweit Aufträge im Umfang von mehreren hundert Milliarden Euro im Eisenbahnwesen vergeben werden. Wir erleben, dass wir internationale Konkurrenten insbesondere aus China und den USA darauf vorbereiten in diesem einen weltweiten Markt eine wichtige Rolle zu spielen. Europa hat die beste Technik in diesem Bereich und deshalb ist es wichtig, dass Europa sich so aufstellt, dass wir unsere Interessen mit Aussicht auf Erfolg in einem marktwirtschaftlichen Wettbewerb in anderen Ländern weltweit vertreten können. " Er wolle die Kompetenzen der Kommission respektieren, so Altmaier, aber auch darüber nachdenken, wie man eine Augenhöhe der europäischen Unternehmen dieser Branche mit Konzernen aus anderen Wirtschaftsräumen der Welt schaffen könne. "Ich habe mit meinem französischen Kollegen Bruno Le Maire vereinbart, dass wir gemeinsam eine deutsch-französische Initiative vorbereiten, die zu einer zeitgemäßen Anpassung des europäischen Wettbewerbsrechts führen soll." Selbst Änderung des rechtlichen Rahmens zu diesem Zweck schloss Altmaier nicht aus. Auch der französische Premierminister Edouard Philippe bedauerte die Entscheidung und sagte, sie zeuge von einem veralteten Wirtschaftsverständnis.