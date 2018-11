Der G20-Gipfel in Argentinien hat begonnen. In Buenos Aires kamen am Freitag Staatschefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer zusammen und posierten für das traditionelle Familienfoto. Allerdings ohne Angela Merkel. Die Bundeskanzlerin musste wegen eines technischen Schadens an einem Regierungsflugzeug in Köln zwischenlanden. Wie eine Regierungssprecherin am Freitag mitteilte, soll Merkel aber nachkommen, um wie geplant am Samstag Wladimir Putin zu treffen, um unter anderem über den Ukraine-Konflikt sprechen. China hofft beim 13. Ländertreffen auf ein Ende des Handelsstreits mit den USA. Die beiden weltgrößten Volkswirtschaften bekundeten am Freitag ihre Bereitschaft zu einer Einigung in dem Konflikt, bei dem sich beide Seite gegenseitig mit Strafzöllen auf Waren im Wert von Hunderten Milliarden Dollar überzogen hatten. Mit Spannung erwartet wird auch der Auftritt des saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Ihm wird vorgeworfen, Drahtzieher der Ermordung des Journalisten Jamal Kashoggi gewesen zu sein. Beim traditionellen "Familienfoto" der Gipfelteilnehmer stand Mohammed am Rande. Im vergangenen Jahr kam es beim Gipfel in Hamburg zu Ausschreitungen. Die Straßen von Buenos Aires waren den ganzen Tag gesperrt - kein Verkehr in der argentinischen Metropole. Laut Medienberichten seien in der Stadt rund 22.000 Polizisten sowie 3.000 Soldaten im Einsatz.