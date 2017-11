Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat sich besorgt über die Lage im Libanon geäußert. Das Land dürfe nach den Erfolgen der letzten Jahre nicht wieder destabilisiert werden, sagte Gabriel am Donnerstag nach Gesprächen mit seinem libanesischen Amtskollegen in Berlin: "Sie alle wissen, dass ganz Europa und vermutlich große Teile der Welt große Sorgen haben über die Stabilität des Libanon und über die Stabilität der gesamten Region. Weil, glaube ich alle überrascht waren über den Rücktritt des Premierministers Hariri und insbesondere über die Art und Weise, wie der Rücktritt erfolgte. Und die Zusammenhänge, die dort existieren mit den Konflikten von Nachbarländern, unter anderem auch zwischen Saudi-Arabien und dem Iran." Der libanesische Präsident Michel Aoun hatte Saudi-Arabien vorgeworfen, Regierungschef Saad Hariri als Geisel genommen zu haben. Der Politiker war am 4. November überraschend von seinem Amt zurückgetreten und hatte den Schritt bei einem Besuch in Saudi-Arabien erklärt. Gabriel forderte die Staaten in der Region zur Zurückhaltung auf: "Das erste ist, glaube ich, dass gemeinsam aus Europa das Signal kommen muss, dass wir das Abenteurertum, das sich dort in den letzten Monaten breit gemacht hat, nicht mehr bereit sind, einfach sprachlos hinzunehmen. Dieses Abenteurertum hat ja jetzt die Spitze erreicht in der Art und Weise, wie dort mit dem Libanon umgegangen wird - und dort übrigens mit dem Feuer gespielt wird." Saudi-Arabien und der Iran ringen um die Vorherrschaft im Nahen Osten und liefern sich etwa im Jemen einen Stellvertreterkrieg. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Religion: Die Regierung in Riad sieht sich als Schutzmacht der Sunniten und der Iran als die der Schiiten.