Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet! Ex-Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat eine Rede an der Universität Bonn gehalten. "Deshalb bleibt es richtig und notwendig, dem Assad-Regime und damit allen anderen, ähnlich strukturierten Herrschaftssystemen und Militärs zu zeigen, wir werden nicht wegsehen und auch nicht tatenlos zusehen. Zu den notwendigen Reaktionen gehören politische und wirtschaftliche Sanktionen gegen die Länder, die an der Herstellung und Weiterverbreitung verbotener Waffensysteme beteiligt sind, die Lieferketten nicht unterbinden und im Falle Syriens eben auch militärische Maßnahmen gegen Anlagen und Einrichtungen, die für den Einsatz chemischer Waffen genutzt werden können." "Um die russische Perspektive zu verstehen, sich nicht nur in Stereotypen zu bewegen und gleichzeitig die eigen Position auch gegenüber Russland unmissverständlich klar zu machen, darf man sich getrost einiger erfolgreicher Strategien des Westens für den Weg aus dem Kalten Krieg in das Zeitalter der Entspannung erinnern. Es gab zwei wesentliche Haltungen des Westens, die am Ende die Sowjetführung beeindruckten: Stärke, aber auch Kalkulierbarkeit." Gabiel ist im Sommersemester ehrenamtlicher Lehrbeauftragter. Es kam zu Protesten gegen Gabriels Iran-Politik. "Ich fand es sehr interessant, mal etwas anderes als wenn ein Professor da vorne steht, wenn er eben aus seiner eigenen Erfahrung über Konflikte oder über die neue Weltordnung reden kann und seine eigene Meinung darlegen kann." "Trifft zu 80-90 Prozent meine eigene Einschätzung als älterer Mann, ich hoffe dass die jungen Leute das auch so ähnlich sehen für die Zukunft."