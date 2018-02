Gabriel fordert Waffenstillstand in Afrin und Ost-Ghouta

HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD): "Wir sind hier sehr konzentriert natürlich auf die Auseinandersetzungen in Afrin, die auch schlimm genug sind und wo wir nur dazu auffordern können, dort die militärischen Auseinandersetzungen zu stoppen. Und wir hoffen, dass die Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und der Türkei in der letzten Woche dazu beitragen, diesen Konflikt dort zu beenden. Aber man muss wohl zugeben, dass wir weit weniger hingeschaut haben in der Öffentlichkeit auf die humanitäre Katastrophe in Ost-Ghouta, die sich abzeichnet. Deutschland hat in den letzten Jahren viel gemacht, um humanitäre Hilfe zu leisten. Aber die erste und wichtigste Voraussetzung ist, dass dort endlich ein Waffenstillstand herbeigeführt wird. Dort gibt es 400.000 Menschen, die eingekesselt sind unter dramatischen Bedingungen. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, mit dem wir heute auch noch sprechen werden, spricht davon, es sei die Hölle auf Erden. Wir werden nochmals jetzt auf Bitten des Internationalen Roten Kreuzes nochmals zehn Millionen Euro Soforthilfe zur Verfügung stellen, gerade für die Lage dort in Ost-Ghouta, die eben dramatisch ist. Und natürlich unterstützen wir alle Bemühungen, die in Afrin und Ost-Ghouta dazu führen, einen Waffenstillstand herbeizuführen, aber vor allen Dingen auch humanitäre Korridore zu eröffnen, um die Versorgungslage, die katastrophal ist, zu verbessern. Insbesondere Kinder sind dort am Leben bedroht."