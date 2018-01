Zum Auftakt der Beratungen über die Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel die USA aufgefordert, den Atomdeal von anderen Problemen in der Region zu trennen. Bei Gesprächen in Brüssel am Donnerstag stehen laut Gabriel mehrere Themen auf dem Programm. "Erstens steht in den Vereinigten Staaten bevor die Entscheidung des amerikanischen Präsidenten, ob er den Amerikanern ermöglicht, weiter zu dem Atomabkommen mit dem Iran zu stehen. Also, zu verhindern, dass der Iran Atomwaffen entwickelt. Wir Europäer wollen das unbedingt. Aber natürlich werden wir heute auch mit dem iranischen Außenminister über die Lage im Iran reden. Wir haben ja alle miteinander große Sorgen hinsichtlich der Situation der Menschen, die dort demonstrieren. Wir sind der festen Überzeugung, dass eine Demonstrationsfreiheit geben muss und wir wollen vor allen Dingen auch mit dem Iran über seine Rolle in der Region reden. Denn die ist mehr als problematisch, im Jemen, in Syrien, im Libanon. Und wollen dafür auch versuchen, Möglichkeiten zu finden, in eine Debatte mit dem Iran zu kommen über diesen Teil, der uns ja auch große Sorgen macht." US-Präsident Trump hat das 2015 geschlossene Abkommen als "schlechtesten Vertrag aller Zeiten" bezeichnet. Voraussichtlich am Freitag könnte er in dem Zusammenhang die Ölexporte des Iran blockieren. Gabriel, seine Amtskollegen aus Frankreich und Großbritannien sowie die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini trafen am Vormittag in Brüssel mit dem iranischen Außenminister Mohamed Dschawad Sarif zusammen. Gabriel sagte nach dem Treffen, die Vereinbarung mit dem Iran ein wichtiges Signal an die Welt. Man werde das Atomabkommen deshalb vor eventuellen Versuchen, es zu untergraben, beschützen.