Würde Großbritannien die Europäischen Union verlassen, dann würde sich nicht nur die Politik und die Wirtschaft, sondern auch der geografische Mittelpunkt der EU verschieben. Doch, und das ist die gute Nachricht, er bliebe nach wie vor in Deutschland. Mit Großbritannien in der EU liegt dieser Punkt bisher in Westerngrund im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg. Doch nach dem Brexit verschöbe sich die Lage des Mittelpunkts rund 70 Kilometer weiter in Richtung Osten nach Gadheim, ein kleines Dorf der Gemeinde Veitshöchheim. Der örtliche Bürgermeister Jürgen Götz am Montag am Mittelpunkt in spe: "Ja, es gibt zwei Aspekte bei der Sache. Zum einen natürlich Schade, dass eine Institution wie die Europäische Union durch den Austritt Großbritannien natürlich massiv geschwächt wird. Eine Institution, die uns über 70 Jahre Frieden, Freiheit und Wohlstand in Europa beschert hat. Die andere Seite ist natürlich hier für die Gemeinde, für Gadheim, unseren Ortsteil, eine schöne Sache, dass ausgerechnet hier der Punkt zum liegen kommt. Wobei wir schon immer wussten, dass wir im Herzen und im Zentrum Europas liegen." Bestimmt wurde der neue Mittelpunkt der EU von einem Geografie-Institut in Frankreich. Und einige der örtlichen potenziellen Mittelpunktbewohner zeigten sich entsprechend erfreut über die Aussicht eventuell zum geografischen Zentrum der EU zu werden: "Ich denk mal, Mittelpunkt Europas ist genau so wichtig für eine Region, die hier aufstrebend ist und wirtschaftlich auch vorankommen möchte und das bringt schon viel." "Ja, für die Gegend weiß ich nicht. Aber für den Ort kann es auf jeden Fall nicht schaden. Ich denke, der eine oder andere kommt dann doch vielleicht noch mal nach Gadheim." "Vielleicht kommen dann Leute da her. Und hier ist ja auch ein gutes Wandergebiet und dann verbringen sie ihren Sonntagnachmittag daher. Warum nicht?" Noch sieht es in Gadheim zwar recht karg aus. Aber wer weiß, vielleicht dürfen sie sich, bei einem harten Brexit, bereits in Kürze ganz offiziell als "Geografischen Mittelpunkt der EU" bezeichnen.