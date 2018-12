Wohin mit den gerade angelegten Weihnachtspfunden? Am besten in den Wald. Schon zum zwanzigsten Mal fand am Mittwoch der traditionelle "Gänsebratenverdauungslauf" im Berliner Grunewald statt. Etwa 250 Männer und Frauen machten mit, in passendem Outfit natürlich. "Wir trainieren dreimal die Woche, laufen zwischen 12 und 15 Kilometern jedes Mal. Also insofern kein Problem" "Irgendwie beißt man sich dann doch durch, der Schweinehund wird so." Wolfgang Paech, Mitgründer der Veranstaltung ist bestens ausgestattet und freut sich über den Zulauf. "Wenn man 1999 sieht, da waren es gerade mal 20 Läufer, die hier rausgejoggt sind. Und heute haben wir 200, 250. Mal sehen, was mit den Medaillen ist, ich habe jedenfalls 300 Stück machen lassen." In diesem Sinne, auf ein gelungenes Weihnachten 2018.