Die einen finden sie nur ekelig, die anderen eher faszinierend. Das gilt vor allem für Wissenschaftler. Schaben gehören zu den am besten untersuchten Insekten überhaupt. Was nicht heißt, dass man an ihnen nicht noch etwas Neues entdecken könnte. Das ist Wissenschaftlern an der Universität Köln gelungen. Sie haben jetzt herausgefunden: Nicht nur Pferde ändern die Gangart, wenn sie von einer mittleren Geschwindigkeit in eine schnelle wechseln. Das machen auch Schaben. Dazu der Zoologe Tom Weihmann: "Wir haben durch Experimente an Schaben herausgefunden, dass Insekten nicht nur zwei Gangarten benutzen, wie das bisher immer gedacht worden war, sondern bei sehr hohen Geschwindigkeiten in eine neue und bisher unbekannte Gangart wechseln, die sich von den anderen Gangarten unterscheidet." Sind die Schaben sehr schnell unterwegs, kommen Sets von Beinen zum Einsatz, die sich miteinander abwechseln. Diese Sets bestehen jeweils aus dem Vorder- und Hinterbein einer Seite und dem Mittelbein der anderen Seite. Die Beine sind stark synchronisiert. So weit so gut. Aber wofür ist diese Erkenntnis eigentlich gut? "Aber natürlich können diese Mechanismen, die der Schabe helfen, energieeffizient sich in ihrer Umgebung zu bewegen, auch für technische Umsetzungen genutzt werden. In der Tat gibt es eine ganze Gruppe von Ingenieuren, die versuchen, beingetriebene Roboter zu entwickeln, um Maschinen zu haben, die sich auch in sehr unregelmäßigen und rauen Umgebungen kontrolliert fortbewegen können." Für die Untersuchung wurde eine Hochgeschwindigkeitskamera benutzt. Mit hoher Aufnahmefrequenz wurde geschaut, was die Beine und der Körperschwerpunkt der Schaben bei verschiedenen Lauf-Geschwindigkeiten machen.