Man kann ihn lieben oder hassen - eins ist aber unumstößlich: An Benjamin Netanjahu kommt im aktuellen Wahlkampf in Israel kaum jemand vorbei. Das Gesicht des seit 2009 amtierenden Ministerpräsidenten erscheint im Fernsehen oder prangt auf Großplakaten. Gerne mit Glanz als Staatsmann auf internationalem Parkett. Für seine Gegner ist "Bibi" aber einfach ein Krimineller. Sie nennen ihn "Crime Minister", wegen mehrerer Korruptionsermittlungen gegen ihn. Netanjahu weist die Vorwürfe zurück. Bei der Parlamentswahl am Dienstag will der 69-Jährige eine fünfte Amtszeit gewinnen. Und dieser Mann könnte ihm dabei einen Strich durch die Rechnung machen. Der Ex-Militärchef Benjamin Gantz gilt als Bibis stärkster Konkurrent. Seine neue Partei "Blau-Weiß" liefert sich in Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Netanjahus Likud-Partei. Rechtsgerichtete Politiker wie Mosche Yaalon, ehemals Verteidigungsminister unter Netanjahu und der ehemalige Mitte-Links-Finanzminister Yair Lapid sind in "Blau-Weiß" vereint. Der Likud schmäht Gantz und seine Anhänger dennoch als "launische und unerfahrene Linke". Im Nahost-Konflikt verspricht der 59-Jährige Gantz, er wolle den Friedensprozess mit den Palästinensern fortsetzen, ohne Israels Sicherheitsinteressen zu verraten. Zum Ärger der Palästinenser hat Gantz den umstrittenen Umzug der US-Botschaft nach Jerusalem begrüßt. In Puncto Zwei-Staaten-Lösung hat sich Gantz bisher ausweichend gezeigt. Was die besetzten Gebiete angeht, könnte sich der Ex-Militärchef allerdings Zugeständnisse vorstellen. Im Gegenteil zu Benjamin Netanjahu. Der Regierungschef denkt über eine Annektierung von israelischen Siedlungen im Westjordanland nach. In einem Fernsehinterview sagte Netanjahu am Samstag, er halte eine solche Maßnahme für möglich, sollte er bei den Wahlen am kommenden Dienstag gewinnen. Die meisten Staaten stufen den Siedlungsbau auf dem Gebiet des Westjordanlands als illegal ein.