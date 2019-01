In die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL kommt offenbar Bewegung. Der Bahn-Personalvorstand Martin Seiler zeigte sich vor Beginn der Gespräche in Frankfurt am Donnerstag optimistisch. "Wir haben kurz vor Weihnachten nochmal ein verbessertes Gesamtangebot vorgelegt, da sind einige Dinge positiv geregelt, beispielsweise Zulagen für Nacht-, Feiertags- und Wochenendarbeit. Es ist geregelt, wie Mitarbeiter besser ihre Zeiten einteilen können beim Schichtdienst und auch wie Pausen gestaltet werden. Also, eine ganze Reihe positiver Punkte. Heute geht es darum, die noch offenen Fragen zu besprechen, das sind noch Aspekte von Arbeitszeit, aber auch in Zeiten von iPhone und Internet ist die Frage zu klären, ob es eben mal Phasen geben kann, wo man eben mal nicht erreichbar ist. Das sind sicherlich Punkte, die heute am Verhandlungstisch noch eine Rolle spielen, und wenn wir uns gemeinsam ins Zeug legen, sollte es auch gelingen zu Lösungen zu kommen." Gewerkschaftschef Claus Weselsky sagte, Verbesserungen bei Arbeitszeiten und Ruhetagsregelungen seien das Kernthema für die GDL. "Also, scherzhaft könnte man auch eröffnen, wir wollen von allem das Doppelte und dann ist das am heutigen Verhandlungstage schaffbar. Wenn man es ernst betrachtet, haben wir noch einige Punkte offen, die im Bereich der Arbeitszeit sind. Hier haben wir noch keine Lösung. Wir haben eine gescheiterte Tarifverhandlung in der Vergangenheit gehabt im Jahr 2018, kurz vor Weihnachten. Die Republik hat zwar den Atem angehalten, aber wir haben klar und deutlich gemacht, dass wir an Lösungen orientiert sind und nicht an der Auseinandersetzung, von daher bin ich verhalten optimistisch, was den heutigen Tag betrifft." Dem Tarifabschluss der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG wolle sich die GDL aber nicht anschließen, sagte Weselsky im Radioprogramm SWR Aktuell". Mit der EVG hatte sich die Bahn Mitte Dezember verständigt. Nach der Vereinbarung sollen die Löhne ab Juli 2019 zunächst um 3,5 Prozent, ab Juli 2020 dann um weitere 2,6 Prozent steigen. Zudem gibt es eine Einmalzahlung von 1000 Euro und die Wahlmöglichkeit zwischen Freizeit und mehr Geld.