In Berlin sind am Mittwoch sterbliche Überreste von Menschen, die im früheren Deutsch-Südwestafrika Opfer des ersten Genozids des 20. Jahrhunderts geworden sind, in einer feierlichen Zeremonie an die namibische Regierung zurückgegeben worden. Die zwei Schädel und weitere Gebeine der Ermordeten waren in der Kolonialzeit nach Deutschland gebracht und von Wissenschaftlern untersucht und für Experimente benutzt worden, um die angebliche Überlegenheit der weißen Rasse zu belegen. Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Michelle Müntefering, im Anschluss an einen Gottesdienst am Mittwoch in Berlin: "Gerade heute, angesichts eines wieder aufkommenden Nationalismus und Populismus in der Welt, in Europa und auch bei uns in Deutschland, ist es umso wichtiger, Position zu beziehen und sich klar zu bekennen zur eigenen Vergangenheit, ebenso wie zu Menschenrechten und Frieden, die aus Gemeinsamkeit erwachsen sind." Historiker bezeichnen die Massaker der deutschen Kolonialmacht zwischen 1904 und 1908 als den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts. Die Soldaten von Kaiser Wilhelm ermordeten in dieser Zeit rund 65.000 Angehörige der Volksgruppe der Herero sowie etwa 10.000 Nama. Grund für die Militäraktion war eine Revolte der Einheimischen, die sich gegen die Beschlagnahmung ihres Landes durch deutsche Siedler gewehrt hatten.