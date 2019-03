Fußball-Vereine können bei sogenannten Hochrisikospielen grundsätzlich an den Einsatzkosten für die Polizei zur Kasse gebeten werden. Das hat das Bundesverwaltungsgericht am Freitag in Leipzig entschieden. Im konkreten Streitfall zwischen der Freien Hansestadt Bremen und der Deutschen Fußball Liga gab es allerdings kein Urteil. Der Fall wurde zur Klärung von Detailfragen an das Oberverwaltungsgericht Bremen zurückgewiesen. Zur Begründung sagte der Vorsitzende Richter Wolfgang Bier: "Nach dem strittigen Bremer Landesgesetz wird von Veranstaltern einer gewinnorientierten Veranstaltung mit voraussichtlich mehr als 5000 Teilnehmern unter bestimmten Umständen eine Gebühr erhoben. Vorausgesetzt werden erfahrungsgemäß zu erwartende Gewalthandlungen im räumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit den Veranstaltern. Diese Umstände müssen den Einsatz zusätzlicher Polizeikräfte vorhersehbar erforderlich machen. Die Gebühr ist nach dem polizeilichen Mehraufwand zu berechnen. Dagegen bestehen aus Sicht des Bundesrechts keine grundsätzlichen Einwände." Im vorliegenden Fall geht es um ein Bundesligaspiel zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV. Das Bundesland Bremen hatte der Deutschen Fußball Liga (DFL) dafür einen Gebührenbescheid über mehr als 400.000 Euro geschickt. Dagegen hatte die DFL geklagt und in erster Instanz vor dem Bremer Verwaltungsgericht gewonnen. Das Oberverwaltungsgericht in Bremen entschied danach im Sinne der Freien Hansestadt. Nun geht die juristische Auseinandersetzung in die nächste Runde. Das Bundesverwaltungsgericht sieht unter anderem noch Klärungsbedarf bei der Frage, ob bestimmte Kosten des Polizeieinsatzes von den Störern und Gewalttätern selbst eingefordert werden können. Ungeachtet dessen ist offen, ob andere Bundesländer dem Beispiel der Bremer folgen würden und ebenfalls Geld für Polizeieinsätze fordern würden.