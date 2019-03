Königliche Tradition? Nicht mit Meghan. Zumindest ich, wenn es um die Geburt ihres ersten Kindes geht. Die Ehefrau von Prinz Harry und seit der Hochzeit im vergangenen Mai Herzogin von Sussex, wird ihren Nachwuchs nicht im Lindo Wing des St Mary's Hospital zu Welt bringen. Dort erblickte seit 1977 so mancher Royal das Licht der Welt, so auch Harry und die drei Kinder von Meghans Schwägerin Herzogin Kathe. Ex-Schauspielerin Meghan hat eine Krankenhaus ausgesucht, dass näher an ihrem neuen Zuhause in Windsor westlich von London liegt. Das zumindest berichten britische Medien. "Meghan stößt Kates und Dianas Klinik vor den Kopf" titelte etwa The Sun. Den Berichten zufolge erlaube ein weniger bekannter Ort im Anschluss an die Geburt mehr Ruhe und Diskretion. In der Tat wartetet die Öffentlichkeit in Gestalt von Fotografen und Journalisten vor dem Lindo, sobald eine königliche Geburt angekündigt wurde. Dieser Ort ist also nicht sehr privat. Der im April erwartete Nachwuchs wird an Platz sieben der britischen Thronfolge stehen. Aufmerksamkeit und Presserummel wird es also in jedem Fall geben.