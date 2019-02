An der Börse herrscht zu Wochenbeginn Zurückhaltung. Der Dax notierte zu Handelsstart 0,2 Prozent fester bei rund elf Tausend Punkten. Einerseits spreche die Annäherung der USA und China im Handelsstreit sowie die jüngsten Aussagen der Notenbanken eher für Aktien. Auf der anderen Seite deuteten Konjunkturdaten und Unternehmenszahlen auf eine abschwächende Dynamik der Weltwirtschaft hin. Die kommende Woche werde spannend, sagt Oliver Roth von der Oddo Seydler Bank: "Wir sind jetzt aktuell voll im Banne der Berichtssaison. Die deutsche Berichtssaison beginnt jetzt in dieser Woche und da werden wir mit Sicherheit noch einiges an Neuigkeiten erfahren und von daher warten wir gebannt darauf, was uns diese Woche an Zahlen bringt." Aufmerksamkeit zogen die im Dax notierten Aktien von Wirecard auf sich. Sie kletterten um 6,6 Prozent, nachdem der Zahlungsabwickler erneut Berichte über finanzielle Unregelmäßigkeiten zurückgewiesen hat. "Wirecard ist da leidgeprüft, in der Vergangenheit gab es auch die einen oder anderen Betrugsvorfälle, die letztendlich zu deutlichen Kursabschläge geführt haben. Auch jetzt scheint es zumindest nicht so ganz substanziell gewesen zu sein, was da an Gerüchten und Daten im Umlauf war. Nichtsdestotrotz muss da genau hingeschaut werden und die Anleger in Wirdecard sind einfach geprüft und reagieren dann mit Sicherheit auch ein Stück weit über, wenn eben Neuigkeiten herauskommen, die zunächst einmal nicht wirklich geprüft sind." Börsianer schätzen die Konjunktur in der Euro-Zone im Februar so pessimistisch ein wie seit November 2014 nicht mehr. Das Sentix-Barometer fiel um 2,2 auf minus 3,7 Punkte, wie die Investment-Beratungsfirma am Montag zu ihrer Umfrage unter rund 1000 Anlegern mitteilte. Dies ist bereits der sechste Rückgang in Folge. Auf der Gewinnerseite standen Titel von Compugroup mit einem Kursplus von 3,7 Prozent. Der im SDax gelistete Anbieter von Software für Arztpraxen, Labore und Krankenhäuser hat den Umsatz im vergangenen Quartal deutlich ausgebaut und seine Jahresziele erreicht.