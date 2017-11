Der Sänger der US-Rockband Eagles of Death Metal Jesse Hughes war den Tränen nah, als er vor dem Pariser Club Bataclan mit Frankreichs Präsident Manuelle Macron ins Gespräch kam. Zwei Jahre, nachdem schwer bewaffnete Islamisten während eines Konzerts der Eagles of Death Metal in das Betaclan eingedrungen und dort 90 Menschen getötet hatten. Vor dem Bataclon erinnert eine Tafel mit den Namen der Opfer an den Anschlag. Die Anschlagsserie am 13. November 2015 begann mit dem Angriff eines Selbstmordattentäters auf das Stadion, in dem ein Fußball-Länderspiel zwischen Frankreich und Deutschland stattfand. Deutlich waren die Explosionen zu hören. Insgesamt wurden an diesem Tag 130 Menschen bei Anschlägen in der französischen Hauptstadt und dem Vorort Saint-Denis ermordet. Es gab Hunderte Verletzte. Bis auf einen wurden alle Angreifer getötet. Nach den Anschlägen galt in Frankreich fast zwei Jahre der Notstand. Er wurde erst vor zwei Wochen durch ein strengeres Anti-Terror-Gesetz ersetzt. Die Franzosen hätten sich nicht unterkriegen lassen, sagt Jesse Hughes: "Das ist nur ein Beleg für die Entschlossenheit einer Gesellschaft, die beschlossen hat, dass die bösen Typen unter keinen Umständen gewinnen dürfen. Hass, Dummheit oder was auch immer es ist, was böse ist. Ich bin sehr stolz ein Amerikaner zu sein und ich bin sehr stolz, im Herzen der Franzosen zu sein. Ich habe meine Mutter mitgebracht, weil ich keine Angst habe, hier zu seine. Dafür gibt es keinen Grund." Als Zeichen der Hoffnung ließen die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung bunte Luftballons in den Himmel steigen. Die traumatischen Erlebnisse des 13. November 2015 werden viele Menschen aber wohl nie vergessen können.