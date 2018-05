Es geschah hier vor einem Vierteljahrhundert: Der Brandanschlag auf das Haus der türkischstämmigen Familie Genc am 29. Mai 1993 in Solingen und die fünf Todes-Opfer des Anschlages sind zu einem Symbol geworden, und zugleich zu einer Mahnung, sich mit Fremdenfeindlichkeit in Deutschland auseinanderzusetzen. Bei dem ausländerfeindlichen Brandanschlag auf das Zweifamilienhaus waren drei Kinder in den Flammen und später zwei Frauen gestorben, die ihren Verletzungen nach Sprüngen aus dem Fenster erlagen. Drei weitere Kinder mussten mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Wo vor 25 Jahren die Brandruine stand, ist heute ein Lücke. Fünf Bäume wurden im Gedenken an die Opfer gepflanzt, ein Mahnmal ehrt die Toten. Die Tat hat die Stadt Solingen geprägt, wie Norbert Schmelzer vom Bündnis für Toleranz und Zivilcourage sagt: O-Ton: "Nach dem Brandanschlag sind viele Leute, die nie politisch tätig waren oder politisch interessiert waren, die haben sich zusammengeschlossen in viele Gruppierungen, in viele Initiativen wie SOS Rassismus, aber auch Solinger Appell, die heute noch tätig sind, und es sind sehr viele Leute daran beteiligt, immer noch, und ich glaube, es hat so viele Leute durchgerüttelt und dieses Entsetzen hat viele Menschen verändert." Nach der Tat vor 25 Jahren nahm die Polizei vier Männer aus der rechtsextremen Szene fest. Alle vier Verdächtigen wurden angeklagt und zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Der Anschlag fiel in eine Zeit erhitzter Auseinandersetzungen um eine Einschränkung des Asylrechtes sowie ausländerfeindlich motivierter Anschläge. Das im Grundgesetz verankerte Asylrecht war bereits am 26. Mai 1993, drei Tage vor dem Anschlag von Solingen, vom Bundestag eingeschränkt worden.