Gedenkveranstaltung für den vor einem Jahr verstorbenen Liu Xiaobo am Freitag in der Gethsemanekirche in Berlin. Er war ein chinesischer Schriftsteller, Systemkritiker und Menschenrechtler, der 2010 den Friedensnobelpreis verliehen bekommen hatte. Liu Xiaobo war Mitglied der Demokratiebewegung auf dem Pekinger Tiananmen-Platz 1989 und Mitverfasser der Charta 08 für demokratische Reformen. Er wurde 2008 inhaftiert und 2009 wegen "Subversion" zu elf Jahren Haft verurteilt. Bis zuletzt verweigerten ihm die chinesischen Behörden eine medizinische Behandlung im Ausland. Liu Xiaobo ist am 13. Juli 2017 an Leberkrebs gestorben. Die deutsche Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin, Herta Müller, am Freitag in Berlin: "Wir hoffen, dass andere Leute auch noch frei kommen. Sie ist ja nicht die einzige. Sie war eine der wichtigen Personen und es gibt noch sehr viele Menschenrechtler, Anwälte, die, hoffen wir, sind genauso wichtig. Wir hoffen, dass China seine Meinung über Menschenrecht und Individualität ändert. Und dass das Individuum nicht mehr dem Staat gehört, sondern eine eigene Meinung haben darf, eigenes denken und fühlen darf." Liu Xiaobos Frau, Liu Xia, wurde kürzlich die Ausreise aus China erlaubt, wo ihre Bewegungsfreiheit sei Jahren massiv eingeschränkt gewesen war. Sie ist zwar zurzeit in Berlin. Aber sie habe nicht an der Zeremonie teilnehmen wollen. Der Gedenkgottesdienst wurde unter anderem von Herta Müller und dem Liedermacher Wolf Biermann mitgestaltet und unter den Gästen war auch der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck.