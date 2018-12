Es war einer der schwersten Anschläge in den letzten Jahren. Am Mittwoch gedachten Berliner den Opfer des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz vor zwei Jahren. In Anwesenheit der Angehörigen und auch Politikern wie dem Regierenden Bürgermeister Berlins Michael Müller wurden Kränze niedergelegt der Pfarrer der evangelischen Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, Martin Germer, erinnerte an die Anschlagsopfer: O-TON PFARRER DER GEDÄCHTNISKIRCHE, MARTIN GERMER, GEDENKT DER OPFER ("Zwei Jahre nach dem Anschlag vom 19. September 2016, sind wir hier, um gemeinsam der zwölf Menschen zu Gedenken, die hier an diesem Abend jäh aus dem Leben gerissen wurden und mit ihnen an diejenigen zu denken, die zum Teil schwere und bleibende Verletzungen davongetragen haben.") Nach der Rede wurde eine Schweigeminute in Gedenken an die zwölf Opfer und Hinterbliebenen gehalten. Für viele Angehörige wie Sascha Klösters ist der Besuch des Anschlagsortes ein wichtiger Teil der Aufarbeitung. O-TON ANSCHLAGSOPFER SASCHA KLÖSTERS, DER BEI DEM ANSCHLAG SEINE MUTTER ANGELIKA VERLOREN HAT UND SELBST SCHWER VERLETZT WURDE ("Also, vor zwei Jahren am Abend habe ich in der Glühweinbude gleich hier nebenan gestanden mit meiner Mutter zusammen, und der Lkw des Attentäters ist durch diese Bude gefahren und hat alles zerstört. Ich bin dann schwerverletzt herausgekommen aus dieser Glühweinbude und meine Mutter ist dann hier vor Ort verstorben. Und aus Diesem Grunde gedenken wir heute den Opfern. Es ist schwierig für mich, diesen Ort wieder zu betreten. In diesen zwei Jahren bin ich ein bisschen gestärkt aus der ganzen Sache hervorgegangen. Das war mir persönlich wichtig, dass ich da auch so ein bisschen eigene Aufarbeitung betreibe. Jeder muss im Grunde seinen eigenen Weg finden.") Am 19. Dezember 2016 war der Attentäter Anis Amri mit einem Lastwagen vorsätzlich in die Besuchermenge auf dem Weihnachtsmarkt gefahren.