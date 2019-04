Ein Vierteljahrhundert nach dem Genozid in Ruanda haben ruandische Politiker und geladene Gäste aus der ganzen Welt eine Zeremonie in Gedenken an die Opfer besucht. In der Hauptstadt Kigali gedachten sie der circa 800.000 Menschen, die zwischen Anfang April und Mitte Juli 1994 getötet wurden. Innerhalb von einhundert Tagen töteten Angehörige der Hutu-Mehrheit im Land aus Militär, Polizei und Verwaltung rund dreiviertel der in Ruanda lebenden Tutsi. Auch Angehörige der Hutu, die das Morden ablehnten, wurden getötet. Rund 10.000 Menschen verloren damals Tag für Tag ihr Leben. Anlass der Eskalation der Gewalt zwischen Hutu und Tutsi war der Abschuss eines Flugzeug über Kigali. An Bord der Maschine waren unter anderem der damalige ruandische Präsident und sein Amtskollege aus Burundi, beide gehörten zur sozialen Gruppe der Hutu. Die Tutsi wurden für den Angriff verantwortlich gemacht. Die Attentäter konnten bis heute nicht identifiziert werden.