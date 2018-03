Paul Hannan öffnet seinem Halbbruder Richard Emery Anfang März gewissermaßen die Tür zu seinem Leben, die beiden treffen sich das erste Mal seit 51 Jahren. Die gemeinsame Mutter gab ihren Sohn Richard zur Adoption frei, nachdem sie mit 30 einen Schlaganfall erlitt. Da war Paul sieben Jahre alt. Richard Emery beschreibt seine Emotionen: O-Ton: "Es fühlte sich vollständig an, das ist vielleicht das beste Wort, wie das Öffnen eines neuen Kapitels in einem Buch. Aber es war auch ein Gefühl wie, oh, jetzt bin ich zu Hause." Ermöglicht wurde das Wiederfinden durch einen von einer privaten Firma durchgeführten DNA-Vergleich. Die sichert zu, dass die dabei verwendeten Daten nicht weitergegeben werden, dass sie im privaten Besitz des Auftraggebers bleiben und von diesem jederzeit vernichtet werden können. Zudem könne man sich erst einmal anonym an der Internetsuche beteiligen. Mit dieser Art von Geschäft lassen sich inzwischen Millionen verdienen. Arthur Caplan, Direktor für Ethik in der Medizin an der New York University School of Medicine, äußert Bedenken. O-Ton: "Sie versprechen, es nicht mit Namen versehen wiederzuverkaufen. Aber es wird immer leichter, über Deine DNA herauszufinden, wer Du bist. Ein paar weitere Behandlungsunterlagen oder die Postleitzahl erlauben mir Rückschlüsse auf die Herkunft der DNA. Hundertprozentige Geheimhaltung ist nicht garantiert. Gerade in Zeiten, wo sich alle in Datenbanken reinhacken, kann man das vergessen. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass die eigene Privatsphäre eventuell verletzt wird." Kritik, die an den wiedervereinten Halbbrüdern wohl eher abprallt. Richard Emery machte sich erst vor einigen Jahren auf die Suche nach seiner Ursprungsfamilie, angetrieben von einem wachsenden Bedürfnis. Seine über die Adoptionsagentur kontaktierte Mutter wollte ihn damals nicht sehen, im Januar ist sie verstorben. Und doch überwiegt am Ende das Positive: O-Ton: "Wir beide bereuen, dass wir diese Möglichkeit nicht mit unserer Mutter hatten." O-Ton: "Oder uns früher getroffen haben." O-Ton: "Das bereuen wir, aber das heißt nicht, dass es bei dieser Geschichte kein glückliches Ende gibt, das Happy End ist genau hier." O-Ton: "Und ein neuer Anfang." O-Ton: "Wiedervereint zu sein, den Rest unseres Lebens als Geschwister zu verbringen, unsere Familien miteinander zu teilen, das ist das glückliche Ende dieser Geschichte."