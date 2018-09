An den mittelalterlichen Stock gefesselt - so sehen Demonstranten vor dem Kanzleramt das Schicksal von Mietern in deutschen Großstädten. Zum Auftakt des Wohngipfels der Bundesregierung am Freitag kam es vor dem Berliner Kanzleramt zu einer Kundgebung - und zur Übergabe einer Petition mit 70.000 Unterschriften an Justizministerin Katarina Barley. Vom Wohngipfel selbst hält Magnus Hengge vom Bündnis gegen Mietwahnsinn wenig. "Da sind hauptsächlich Vertreter und Vertreterinnen der Immobilienwirtschaft, der Finanzwirtschaft, der Bauwirtschaft, und das sind die Leute, die uns in die Wohnungskrise gebracht haben und wir erhoffen uns wenig davon, mit denen zusammen etwas zu entwickeln, was den Menschen hilft, die unter Verdrängungsdruck stehen, die zu hohe Mieten bezahlen. Die haben die falschen Konzepte." Im Kanzleramt traten derweil die Experten zusammen: Vertreter des Bundes, der Länder, der Kommunen, der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Mieterbundes sowie von Gewerkschaften und Bauwirtschaft. Schon am frühen Nachmittag trat die Hausherrin dann vor die versammelten Medienvertreter. Der Gipfel sei ein Start gewesen, nun liege eine Arbeitsplanung vor. "Mit dem heutigen Tag beginnt die Arbeit eigentlich erst in den verschiedenen Gesprächskreisen. Und wir werden seitens unserer politischen Arbeit der Bundesregierung versuchen, das richtige Maß an Freiräumen für private Investitionen und Regulierung da wo notwendig ist zu erbringen." Innen-, Heimat- und Bauminister Horst Seehofer zeichnete ein positives Bild des Gipfelverlaufs. "Ich nehme drei Dinge als besonders wichtig heute mit: Die Bereitschaft der Bundesländer, eine Musterbauordnung für Deutschland zu formulieren. Das würde erstens deutlich entschlacken in den Verwaltungsaufwendungen und zweitens auch mehr Verlässlichkeit schaffen. Das Zweite, die Bitte praktisch aller Teilnehmer, den sozialen Wohnungsbau zu verstetigen, weil die Planungssicherheit auch über eine Legislatur hinaus wichtig ist. Und das Dritte, dass wir das Fachkräftezuwanderungsgesetz möglichst noch in diesem Jahr in den deutschen Bundestag einbringen." Die hohe Nachfrage nach Wohnungen in den Ballungszentren werde in den kommenden Jahrzehnten weiter anhalten. Dem sei nur mit der stetigen Schaffung von neuem Wohnraum zu begegnen und mit der Bereitstellung von bundeseigenen Grundstücken. Beschlossen wurde nach Angaben der Kanzlerin außerdem über 100.000 zusätzliche Sozialwohnungen. In der laufenden Legislaturperiode sollen vom Bund insgesamt fünf Milliarden Euro für sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden, 2,7 Milliarden für das Baukindergeld. Im Jahr 2020 soll das Wohngeld reformiert werden.