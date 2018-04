Mit Steinen und Flaschen gegen Polizisten - in Paris ist es während einer Demonstration gegen Staatspräsident Emmanuel Macron zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. Die Beamten rückten mit Schlagstöcke an. Frankreichs linker Gewerkschaftsbund CGT hatte zu der Demonstration aufgerufen und geht damit gegen die wirtschaftlichen Reformen von Macrons vor. Die Gewerkschaften forderten die Beschäftigten der öffentlichen Hand auf, sich den derzeit streikenden Eisenbahnern anzuschließen, um so eine breite Front gegen die Vorhaben der Regierung zu schaffen. Gewerkschaftsführer Philippe Martinez: "Die Regierung sollte langsam verstehen, dass wir keine Idioten sind. Sie sagen uns, dass sie verhandeln wollen. Aber wer wenn dann mal der Präsident oder ein Minister etwas sagen, dann ist es doch nur: "Wir können über alles sprechen, aber wir werden nichts ändern." Das ist nicht unser Verständnis von Dialog und wenn die das für richtig halten, dann sollten sie vielleicht noch mal im Wörterbuch nachschlagen." An der Seite der Geschwerkschaften gingen viele junge Menschen auf die Straße. Amelie Gaillat unterstützt die Forderungen der CGT: "Wir sind gegen die Welt, die die Regierung von Emmanuel Macron uns aufzwingen will - eine neoliberale Welt, ein Welt, in der es kein Geld mehr gibt für den öffentlichen Sektor, in der man nicht mehr studieren kann, was man will. Das ist derselbe Kampf." Die CGT setzt sich gegen die Liberalisierung der Wirtschaft ein, namentlich gegen den Plan der europäischen Regierungen, die staatlichen Monopole im Schienentransport bis 2020 auslaufen zu lassen. Macrons Umbau der französischen Bahn SNCF hat laut Umfragen zwar das Einverständnis von 60 Prozent der Franzosen. Durch anderen Einschnitte, etwa im Gesundheitssektor und beim Wohngeld, gilt seine Position aber als geschwächt.