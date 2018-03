Der Hackerangriff auf das Regierungsnetz läuft immer noch. So die Einschätzung der Mitglieder des Geheimdienstausschusses des Bundestages, die am Donnerstag über das Thema beraten haben. Die Bundesregierung versuche, den Angriff unter Kontrolle zu halten, hieß es. Nach Angaben des Innenministeriums haben die Sicherheitsbehörden die Attacke eine zeitlang beobachtet, um weitere Erkenntnisse über das Vorgehen der Täter zu sammeln. Der Hackerangriff sei schwerwiegend, sagte der Geheimdienstausschuss-Vorsitzende Armin Schuster von der CDU: "Der Befund ist: Es ist ein veritabler Cyber-Angriff auf Teile des Regierungsnetzes. Es ist ein noch laufendes Verfahren, ein noch laufender Angriff. Und deswegen wären öffentliche Diskussionen über Details schlicht eine Warnung an den Angreifer, die wir nicht geben wollen." Grüne und Linke beklagten, dass sie im Kontrollgremium nicht früher informiert wurden. Das sei nicht der richtige Umgang, kritisierte Konstantin von Notz von den Grünen: "Es mag gute Argumente geben warum man bestimmte Informationen in den letzten Wochen sehr eng gehalten hat. aber dann ist es eben völlig inakzeptabel, dass jetzt gestern Nachmittag man über dpa erfährt, was hier Phase ist. Und das ist ein handfestes Problem, dass diese Information auf diesem Wege das Licht der Öffentlichkeit erreicht hat, bevor die zuständigen Kontrollgremien über diesen Sachverhalt informiert wurden. Und wir verlangen auch diesbezüglich volle Aufklärung und ein Nachhaken bei den Verantwortlichen." In Sicherheitskreisen hieß es, der Vorfall sei seit Dezember bekannt. Er habe aber schon vorher längere Zeit stattgefunden. Nach bisherigem Stand seien die Systeme der Bundeswehr und des Verteidigungsministeriums nicht unmittelbar betroffen. Unklar ist, von wem die Attacke ausgeht. In Medienberichten war davon die Rede, die Angreifer könnten der Gruppe APT28 angehören, die nach Einschätzung des Verfassungsschutzes vom russischen Geheimdienst gesteuert wird. Noch sei nicht geklärt, ob die Spur nach Russland führe, sagte Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries. Auch der CDU-Geheimdienstexperte Patrick Sensburg warnte vor vorschnellen Schlüssen und sprach von einem Krieg im Netz.