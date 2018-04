Der Kreml dementiert, dass es diese Männer am Flughafen Rostow im Süden Russlands überhaupt gibt. Auch ihre Verbindungen tauchen in keinem Flugplan auf. Von einem Journalisten angesprochen, teilen sie mit, sie bekämen Schwierigkeiten, wenn sie sich mit ihm unterhielten. Und er übrigens auch. Recherchen haben nun ergeben, dass es sich um russische Söldner auf dem Heimweg aus Syrien handelt. Bis zu 3000 könnten es Reuters-Quellen zufolge sein. Dabei umfasst Moskaus Engagement dort offiziell gar keinen Einsatz am Boden. Lediglich Luftunterstützung, einige Spezialkräfte und Ausbilder seien größtenteils auf dieser russischen Basis stationiert. Öffentlich zugängliche Aufzeichnungen zeigen allerdings die Routen der Flüge. Manche Passagiere führen auch Tüten des Duty-Free-Shops von Damaskus mit sich. Die Existenz dieser Flugverbindungen zeigen deutliche Lücken in den Sanktionen gegen die Syrische Regierung auf. Die Maschinen, die für die Flüge im Einsatz sind, wurden teils über verschachtelte Wege gekauft. Es ist unklar, ob die Hersteller wissen, wo ihre Flugzeuge am Ende gelandet sind. Für ein Statement standen sie nicht zur Verfügung. Aber auch die Sensibilität des Themas für die Moskau wird deutlich: Offiziell sind bei dem Einsatz in Syrien in drei Jahren 44 russische Militärangehörige ums Leben gekommen. Den Recherchen zufolge wurden aber auch ebenso viele Söldner getötet - allein in acht Monaten.