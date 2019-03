Üben für den Ernstfall. Die Berliner Polizei hat am Sonntag in einem Einkaufszentrum im Stadtteil Steglitz einen Großeinsatz simuliert. Das Besondere daran: Selbst die Einsatzkräfte wussten vorher nichts von der Aktion. Trainiert wurde das Vorgehen gegen mehrere bewaffnete Straftäter. Zu dem Szenario gehörten Schüsse, Angriffe auf Besucher der Shopping Mall, mehrere Notrufe sowie ein Verkehrsunfall - und das alles gleichzeitig. Ein Transporter soll in eine Menschenmenge gefahren sein, beim Eintreffen sollen auch die Beamten beschossen worden sein - so hatten es sich die Planer der Übung ausgedacht. Polizeipräsidentin Barbara Slowik: "Das war heute eine Anti-Terrorübung. Das war die größte und komplexeste Übung, die die Polizei Berlin je durchgeführt hat, mit 550 eigenen Kräften, aber natürlich auch begleitend unterstützt und im Zusammenwirken mit der Feuerwehr und der BVG." In das Übungsszenario habe man auch die Lehren aus dem Anschlag auf den Breitscheidplatz in Berlin aufgenommen. Nach Polizeiangaben war die Übung seit rund einem Jahr geheim geplant worden. Die mehreren Hundert Einsatzkräfte hätten erst vor Ort erfahren, dass es sich um eine Übung handelte. Die Schloßstraße, an der das Einkaufszentrum liegt, war stundenlang gesperrt.