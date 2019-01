Ein weiterer Samstag, ein weiterer Tag voller Proteste gegen Präsident Emmanuel Macron. In Frankreich sind erneut Zehntausende sogenannter Gelbwesten auf die Straße gegangen. In Paris setzte die Polizei am Nachmittag Tränengas gegen Demonstranten ein und sperrte den Zugang zur Place de la Concorde ab. Auch am Triumphbogen versuchte die Polizei, "Gelbwesten" von der Place de l'Etoile fernzuhalten. Am Abend hatte sich die Lage beruhigt. Im Gegensatz zu den Vorwochen brannten keine Fahrzeuge und der Straßenverkehr am Triumphbogen herum lief normal. Der Polizei zufolge beteiligten sich am Samstag landesweit rund 84.000 Menschen an den Protesten, nach 50.000 in der Vorwoche. Zu Beginn des Protestes Mitte November waren es 282.000 gewesen. Insgesamt waren rund 80.000 Polizisten im Einsatz, davon 5000 allein in Paris. Die Sicherheitskräfte nahmen landesweit 244 Personen fest, die meisten bei Kontrollen vor der Demonstration. Nachdem die Proteste zum Ende des vergangenen Jahres immer mehr abgeebbt waren, erhalten sie seit Jahresbeginn wieder mehr Zulauf. Vergangenen Samstag war es nach anfänglich friedlichen Protesten in Paris erneut zu Gewaltausbrüchen gekommen. Demonstranten setzten dabei Barrikaden in Brand und warfen Gegenstände auf Polizisten. Nach Zugeständnissen hatte die französische Regierung zuletzt eine härtere Gangart gegen die "Gelbwesten" eingeschlagen. Die Proteste hatten sich an Regierungsplänen zu Benzinpreiserhöhungen entzündet. Sie wuchsen sich rasch zu Massendemonstrationen gegen Präsident Macron und dessen Wirtschaftspolitik insgesamt aus.