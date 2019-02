Tausende Gewerkschaftsmitglieder und Gelbwesten schlossen sich am Dienstag zu Demonstrationen zusammen, um gegen die Regierungsführung von Präsident Macron zu protestieren. Die Gewerkschaften hatten im ganzen Land zu einem „Dienstag des Sozialen Ausnahmezustands" aufgerufen. Diese Demonstranten in Paris sagten: „Wir müssen uns zusammentun. Die Gelbwesten sind hier, um anzuprangern, wie unsicher ihre Jobs sind und so weiter, aber wir müssen auch dagegen demonstrieren, wie es allgemein auf dem Arbeitsmarkt aussieht. Das hängt alles miteinander zusammen. „Die Gelbwesten allein sind nicht ausreichend. Käme ganz Frankreich zu den wöchentlichen Demos in Paris, das wäre vielleicht was. Aber es ist schonmal gut, dass die führenden Gewerkschaften heute hier sind, um die Gelbwesten zu unterstützen." Dieser Mann in Nantes erklärt: „Es ist das erste Mal, dass die Gelbwesten und Organisationen der Gewerkschaft zusammen demonstrieren, so können wir Kräfte vereinen, die die Situation hoffentlich voranbringt." Das französische Parlament verabschiedete am Dienstag hingegen ein Gesetz, das ein härteres Vorgehen gegen Demonstranten legitimiert. Das Gesetz mit dem Namen „anticasseur" muss nun noch vom Senat geprüft werden. Zuletzt hatten sich die wöchentlichen Demonstrationen der Gelbwesten explizit gegen Polizeigewalt gerichtet. Die Bewegung der Gelbwesten, die zunächst als Protest gegen steigende Benzinpreise begonnen hatte, läuft inzwischen in der zwölften Woche. Die ersten Proteste gehörten zu den gewalttätigsten Aussschreitungen, die Paris seit den Studentenrevolten der 1968er Jahre erlebt hat.