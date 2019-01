Auch am ersten Samstag im neuen Jahr sind die Gelbwesten zurück, um in Paris zu demonstrieren. Am Vortag hatte die französische Regierung ihr erstes Kabinettstreffen des Jahres abgehalten, und dabei eine härtere Gangart gegen die Demonstranten angedeutet. Macrons Sprecher, Benjamin Griveaux, sagte nach dem Treffen, man sei auf die Gilet Jaune eingegangen, all jene, die trotzdem weiter protestierten seien Agitatoren, denen es nur darum ginge die Regierung zu stürzen. Griveaux sagte außerdem, man wolle einen Wandel im Land vorantreiben und dabei radikalere Methoden wählen. Macrons Kritiker nannten eine härtere Gangart gegen die Proteste einen Fehler, der vermutlich nur dazu beitragen würde, die Situation zu verschärfen. "Wir wollen nicht weiter von denen an der Macht herumgeschubst werden, die schauen auf uns herab, die treten uns mit Füßen. So ein Macron, der sagt wir seien nichts, dass wir nur eine hasserfüllte Masse sind, dabei haben wir gerade bewiesen, dass das hier eine wunderbare Demonstration war, ganz ohne Gewalt." Lokale Medien berichteten am Samstag von Protesten in mehreren Städten des Landes. Am späteren Samstagnachmittag kam es in Paris zum Einsatz von Tränengas durch die Einsatzkräfte. Laut einer Umfrage sind derzeit rund ein Viertel der Franzosen unzufrieden mit Macrons Politik.