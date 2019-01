Bei diesem Arbeitskampf geht es gleich im doppelten Sinn ums Geld. Seit Mittwoch früh, am ersten Werktag des Jahres, werden Hunderte Geldtransporte in ganz Deutschland bestreikt. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die 12.000 Beschäftigten der Geld- und Wert-Branche zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Dadurch könnte das Bargeld in Automaten und Banken knapp werden. Laut Verdi wird der Bargeldverkehr in Deutschland erheblich gestört. Der Gewerkschaftssprecher Kai Winkler erklärte bei einer Kundgebung in München, worum es geht. "Wir streiken über drei Tage, unsere Forderungen sind 1.50 Euro mehr pro Stunde, sowohl dieses Jahr als auch nächstes Jahr, für eine Angleichung der Löhne Ost und West auf das gleiche Niveau und 250 Euro für alle Festangestellten, die keinen Stundenlohn bekommen." Erste Verhandlungsrunden sind bislang ergebnislos verlaufen. Die Gewerkschaften drohen mit der Ausweitung der Arbeitsniederlegungen. Passanten in Berlin zeigten sich am Mittwoch unterschiedlich betroffen von dem Streik. PASSANT THOMAS: "Ich hole nicht so viel Geld vom Automaten. Also, das reicht immer für so eine Woche, 14 Tage. Ansonsten bezahle ich meist mit der Karte." PASSANTIN BARBARA BECK: "Ich halte von dem Internetbanking gar nichts, weil man heute total durchsichtig ist. Und das wäre für mich schon schlimm, weil ich alles ziemlich bar zahle." Dass das Bargeld tatsächlich knapp werden könne, glaubt der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung deutscher Geld- und Wertdienste, Harald Olschok aber nicht. In Deutschland gebe es 60.000 Geldautomaten und nicht alle Transportunternehmen seien betroffen Zudem gebe es ja auch noch Alternativen. "Die Bedeutung des Bargelds hat nachgelassen, nur noch 50 Prozent aller Volumina werden heute getätigt, das heißt 50 Prozent mit anderen Systemen. Und wenn erst einmal ein Kunde gewechselt hat, wenn er nicht mehr bar bezahlt, dann ist die Gefahr natürlich groß, dass er dabei bleibt. Insofern sägt eigentlich Verdi an dem Ast, wo die Mitglieder von ihnen oder von uns sitzen. Das sehe ich als die ganz große Gefahr, dass wir uns deshalb einigen, möglichst schnell diese Streiks zu beenden." Geldtransportfahrer sind einer erhöhten körperlichen und psychischen Belastung ausgesetzt, denn sie tragen Verantwortung für hohe Geldsummen. Dabei verdienen sie laut Verdi etwa 1.800 bis 2.400 Euro brutto im Osten und zwischen 2.200 und 2.900 Euro brutto im Westen Deutschlands.