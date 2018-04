Ein Gericht in Malaysia hat erstmals ein neues Gesetz gegen Fake News angewendet: Am Montag wurde ein dänischer Staatsbürger für falsche Kritik an der Polizei zu einer Geldstrafe von umgerechnet mehr als 2100 Euro verurteilt. Der 46-Jährige hatte ein Youtube-Video hochgeladen, in dem er behauptete, die Polizei habe 50 Minuten gebraucht, um auf Notrufe nach Schüssen auf einen palästinensischen Gelehrten zu reagieren. Nach Polizeiangaben lag die Reaktionszeit bei acht Minuten. Der Verurteilte muss nun einen Monat ins Gefängnis - weil er die Geldstrafe nicht zahlen kann.