Der Automobilkonzern General Motors will in Nordamerika etwa 14.000 Stellen streichen. In den USA und Kanada sollen zudem mindestens fünf Fabriken geschlossen werden, teilte GM am Montag mit. Weiter Schließungen für das Jahr 2019 sind nicht ausgeschlossen. Hintergrund sind offenbar schlechte Verkaufszahlen für Limousinen und eine Umstrukturierung hin zu Elektroautos und Autonomem Fahren. Präsident Donald Trump kritisierte den Stellenabbau. Er forderte General Motors auf, die Autoproduktion in China einzustellen. GM solle seine Fahrzeuge lieber in den USA produzieren.