In Tunesien haben 650.000 Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ihre Arbeit niedergelegt. Im ganzen Land blieben Schulen, Universitäten und Behörden am Donnerstag geschlossen. In Krankenhäusern arbeitete nur eine Notbesetzung. Vor dem Parlament versammelten sich Tausende Menschen und forderten die Regierung zum Rücktritt auf. Die Gewerkschaften hatten zum Streik aufgerufen, weil die Regierung ihre Forderungen nach Lohnerhöhungen zurückgewiesen hat. Seit der Revolution im Jahr 2011 befindet sich das Land in einer Wirtschaftskrise. Die Landeswährung hat stark an Wert verloren. Von ihren Löhnen können sich die Menschen immer weniger kaufen.